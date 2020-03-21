勞工局開辦青年「就業金安薪」方案，提供跨域補助金、短期職場適應金及上工獎勵金。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極招商引資、協助青年就業。勞工局指出，市府於108年開辦台商回流、風能就業博覽會等，獲得企業與求職者熱烈迴響；今年徵才活動更進一步鎖定「高薪企業」、「隱形冠軍」、「在地深耕」等企業，包括與投資台中市超過4000億的台灣美光、科技新貴首選台積電、隱行冠軍宏全國際、在地深耕十餘年的大立光、上銀科技、旭東機械、高鼎精密等企業合作，期盼號召更多青年返鄉台中就業。

勞工局表示，依據行政院主計總處統計108年台中市失業率3.7％，連續4年為六都最低，勞動力人口更從137萬5,000人增至138萬4,000人；另依勞動部統計108年台中市求職人數逾6萬9000人，求職就業率達65％，加上市府自去年推出青年「就業金安薪」方案，提供跨域補助金、短期職場適應金及上工獎勵金等三金，超過1400名青年受惠。

勞工局指出，市府積極招商引資，108年民間投資台中市高達4430億元，且經濟部近280件「投資台灣方案」中，台中市占75件、高達1560億元，位居六都第一，更有35家回流台商選擇落腳台中，由市府協助投資企業、回流台商找人才，108年邀集逾800家廠商，釋出超過4萬個就業機會、辦理400場次就業博覽會及徵才活動，媒合超過7000人次成功就業。

勞工局長吳威志說，市府持續與科技大廠、冠軍企業及回流台商合作，近期仍有許多工程師、操作員、行政管理人員職缺需求。市府今年更加碼推出「即時就業獎勵金」，只要設籍台中市29歲以下青年待業3個月，經推介就業滿14天，即可請領3000元獎勵金，若持續就業更可合併請領「就業金安薪」跨域補助、上工獎勵金等，最多可請領2萬5,000元獎勵金。

(中時 )