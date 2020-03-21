一名在大陸北京工作的澳洲籍女子，未遵守居家隔離規定，外出跑步，還嗆防疫人員「叫你們領導來」，這句話不僅讓她遭陸方限期離境，還丟了年薪600萬元工作。
據陸媒報導，這名從事醫藥工作的47歲梁姓女子，3月14日從首都機場進入北京，依規定，必須居家隔離，但她隔天卻未戴口罩到大街上跑步，檢疫人員發現，上前將人攔下，卻遭梁女怒嗆：「必須多運動，才不容易生病」，甚至大喊：「救命」、「騷擾」，還要求防疫人員：「叫你們領導來」。
後來警方到場處理，梁女才摸摸鼻子返回住處，不過脫序行為已被錄下，上傳到網路，事後，公安局依據大陸出入境管理法， 將她註銷居留許可，並要求限期離境。
更慘的是，梁女這起風波引起公司重視，漏夜開會決定將她開除。知情人士透露，這名澳籍女子從事醫藥方面工作，是個小主管，年薪100多萬人民幣（估新台幣400萬至600萬元之間），沒想到因為一句話，丟了這份人人稱羡的高薪工作。
(中時電子報)
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