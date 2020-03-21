大陸女星范冰冰自稱「微胖界女神」，但高顏值不只讓她進入演藝圈，也讓她從小就受到許多男生的愛慕。范冰冰的弟弟范丞丞日前在節目中表示，若自己談戀愛不會告訴父母，因為心中還留有范冰冰被父母「家暴」的陰影。

范丞丞爆料范冰冰遭父母「雙打」的原因，竟是因為被男生追。（圖／微博）

19歲的范丞丞日前在陸綜《朋友請聽好》，被主持人謝娜問若談戀愛是否會告知父母，他秒回：「不會吧！」並透露范冰冰小時候被男生追，根本還沒開始交往，「而且還只是朋友而已，只是跟她走在一塊兒」，但不巧被父親撞見。

范丞丞欲言又止，最後緩緩道出范冰冰的下場，「回家被雙打，我爸我媽說，他們從來都沒有那麼默契過，拿著那個衣架雙打！」主持人謝娜聽到整個笑翻，終於理解為什麼范丞丞談戀愛要瞞著父母。

范丞丞表示父母說當時一起打女兒很有默契。（圖／微博）

網友看後紛紛表示「家教好嚴啊」、「原來范冰冰以前說被混合雙打是真的」、「在打孩子這件事上，父母總是出奇的一致」，但也有網友酸「從小管這麼嚴，長大還偷稅漏稅」、「出來洗白啦」。

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(中時電子報)