中市都發局長兒子二採陰 黃文彬：糾結心情終放下

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日身體不適，經收容檢驗，新冠肺炎初採陰性，20日傍晚二採結果出爐同樣陰性。衛生局長曾梓展表示，黃文彬局長的兒子因自國外返台，仍為居家檢疫對象，將繼續完成14天居家檢疫。

曾梓展強調，為求慎重，黃文彬將繼續自主健康管理改採「居家辦公」，待兒子居家檢疫結束後再回市府辦公。

新聞局長黃國瑋說，黃文彬局長在等待兒子檢驗期間「真情告白」，在臉書po文道出一名爸爸心聲，更強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動眾多網友，紛喊爆哭與加油，如今肺炎檢驗結果出爐，初採、二採兩次均為陰性。

黃文彬人在家中自主健康管理，特別錄了一段影片感謝各界關心，他直言「太高興了」，孩子在醫院檢查的結果，兩次都是陰性，大家都鬆了一口氣，這兩天，當爸爸糾結的心情，總算要放下了。他也說，孩子的警報解除，但他為了慎重起見，準備好了再回到市府，謝謝大家的關心。

(中時 )