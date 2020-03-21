東京奧運到底能否如期續辦，國際奧會表示「言之尚早」，美媒《今日美國》則是勸告國際奧會果斷延期。以現在新冠肺炎疫情的蔓延情況和經濟衝擊，奢望7月底能讓一切回復運作無異是癡人說夢。

該篇專欄分析至少有兩個難以續辦的原因，首先是距離開幕只剩4個月，已經爆發的疫情不會無端消失。「醒醒吧，各位。你以為會有獨角獸載著特效藥和口罩來拯救世界嗎。」主辦方日本的態度開始軟化，這時美國奧會在做什麼？「美國奧會正把頭埋在沙中等待奇蹟。」

另一個重要的理由是運動員根本沒能好好訓練，如果接下來4個月只能在家中做健身操，難保不會在奧運場上出現很難看的成績。「運動員渴望去奧運，同時也希望以最佳狀態出戰，現在懸而未決的情況讓他們無比焦慮。」上屆里約奧運刷新多項紀錄，寫下國際體壇輝煌一頁，東奧應該也不想輸太慘吧。

簡言之，即使疫情急速獲得控制，運動員仍舊來不及做好調整，各地的支持者對於出國觀戰可能也有疑慮(奧運不能沒有觀眾)。該文呼籲國際奧會應停止觀望，果斷延後時程才是對大家較好的決定。

(中時電子報)