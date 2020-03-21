（美廉社21日一早宣布，配合防疫政策，即日起衛生紙每人限購2串。圖／美廉社提供）

國內新冠肺炎確診案例持續攀升，為避免民眾囤積物資，繼量販通路家樂福、愛買、大潤發20日相繼公布衛生紙「限購令」，並從原先每人限購2串變成1串後，超市全聯21日凌晨也宣布，自3月21日起配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購1串；美廉社21日一早也跟進，表示配合防疫政策，即日起衛生紙每人限購2串。

至此，全台量販及超市通路幾乎都加入衛生紙限購行列！是否會因此激起民眾更大的恐慌搶購潮？值得觀察。不過，業者們紛紛強調，目前整體貨量都充足，是因物流配送因素，架上補貨不及，因而配合政府宣導措施祭出限購，希望讓每個人都能買到。

自疫情爆發以來，除了口罩、酒精、乾洗手、抗菌濕巾等防疫物資陸續被限購外，「衛生紙」成為現階段被祭出限購令的重點民生物資。後續是否還有其他民生物資被限購，端看接下來疫情發展、廠商供貨，以及民眾購買情況而定。

家樂福20日中午率先宣布，即日起每人每購物車限購買2串衛生紙的措施，線上購物官網也比照適用，單筆訂單限買2串，希望民眾支持適量購買不囤貨，讓需要的人都有機會購買（20日晚間已改為每人每車限購1串）。

愛買20日下午也宣布，為讓更多需要的顧客也能買到衛生紙，且避免囤積，愛買量販自即刻起每人每購物車限購2串衛生紙，愛買線上購物單筆訂單也限購2串（20日晚間已改為每人每車限購1串）。

大潤發20日也公告，即日起衛生紙跟米每人每卡每日限購2串（包），檔期所有型錄促銷商品每人每卡每日同款限購5個（組）。（20日晚間已改為每人每卡每日限購1串衛生紙）。

全聯21日凌晨12時30分也宣布，為了讓每個消費者都可以買到衛生紙，全聯將自3月21日起配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購一串（件）。美廉社也在21日一早宣布，配合防疫政策，即日起衛生紙每人限購2串

以年費會員制經營的美式賣場好市多（Costco）則表示，早在年後疫情開始發酵時，就推出每卡限買1串衛生紙的措施，並延續至今。

(工商 )