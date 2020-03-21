新冠肺炎疫情延燒，本周國內新增的85名確診中，就有79例境外移入，多數都有歐洲旅遊史，目前歐洲已成疫情重災區，對台影響比大陸嚴重。對此，資深媒體人鍾年晃直言，第二波防疫的確目前為止不成功，行政副院長陳其邁也認為太晚，是因為太相信歐美防疫能力，但沒想到歐美公衛竟然崩潰這麼快，讓台灣在這波防疫出現破口。

鍾年晃在政論節目《新台灣加油》上表示，台灣第一波防疫成功，是因為對大陸不信任。第二波防疫到現在為止不算成功，陳其邁也認為太晚，但因為基於對歐美的信任，因為台灣信任歐美的公衛體系，相信歐美不會隱匿病情，事實上歐美也的確沒隱匿，但沒有人料到歐美公衛體系居然可以崩潰到如此快速！因為照理說，歐美公衛體系應該比台灣進步，居然可以崩潰到這種地步！所以台灣在第二波防疫上，是有可以檢討的空間。

鍾年晃接著表示，台灣確診的135例中，幾乎99%都找得到感染源，這部份台灣都做得不錯。至於台灣防疫能量，鍾年晃認為，疾管署根移民署可以做一件事情，確認這段期間從歐美回台的台灣人數有多少，確診比例有多少，這樣就可以推估出後面還有多少人要回來，照這個比例去推算，可能確診人數有多少，台灣的醫療能量有沒有辦法負擔，如果超過負擔，政府可能要考慮在採取措施。

(中時電子報)