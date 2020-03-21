近日驚傳微博5億用戶資料遭洩露，據陸媒報導，暗網用戶以「一口價」1388美元（約台幣42000元）兜售這批用戶的個人資料。微博官方坦承確實發生數據洩露事件，惟強調此事已追溯至2018年底，不涉及身份證和密碼等重要訊息，也不影響服務。

據《南方都市報》，有暗網用戶本月初發布「5.38億微博用戶綁定手機號數據，其中1.72億有帳號基本資料」的交易信息，售價僅1388美元（約台幣42000元）。這些綁定手機數據包括用戶ID和手機號，帳號基本資料包括用戶身份證號、手機號、密碼、生日等私密信息等。

報道指出，實測這批販售用戶個資，查詢了3個微博帳號，結果其中2個搜尋出正確的手機號碼。另一個帳號則顯示為「無訊息」，該帳號在隱私設置中設置了「不允許通過此手機號搜到我」，或是手機號碼沒洩漏的原因。

對於用戶數據洩露風波，微博官方回應稱，此次數據洩露應回溯至2018年底，當時有用戶通過手機大批量上傳通訊錄至微博，匹配出數百萬個帳號名稱，但微博強調，此次數據洩露不涉及身份證、密碼等重要訊息，對微博服務並無影響，微博已及時強化安全策略。

(中時電子報)