最近頻頻上到社群媒體直播的湖人「小皇帝」詹姆斯，除了宣告自己相當健康，且未出現新冠肺炎確診跡象，更開始爆料自己過往「黑歷史」，因為他自爆要不是2012年東區冠軍賽G6險勝塞爾提克，熱火「三巨頭」很可能當時就告解散！

所謂熱火三巨頭，就是詹姆斯2010年夏天跳槽熱火，跟韋德、波許組成的超強球星陣容，由於2010-11年球季在總冠軍賽不敵獨行俠，來到2011-12年球季，熱火擁有必須奪冠的絕對壓力，卻在東區冠軍賽處於2勝3敗的淘汰邊緣。

當時這場東區冠軍賽G6將回波士頓的塞爾提克主場進行，熱火看來大勢不妙，詹姆斯卻在這場比賽大發神威，不僅前3節從未下場休息，最後更拿45分、15籃板，幫助熱火追平，隨後更挺進總冠軍賽擊退雷霆，拿下詹皇生涯首冠。

「我當時的心態是，假如我們輸了2012年東區冠軍賽G6，熱火總裁萊里很有可能拆散我們，我不想讓這種事情發生，這將是史上最快被拆散的三巨頭，」詹姆斯回憶，「如果我不能在那場比賽打出驚人表現，我的歷史地位將遭巨大打擊。」

(中時 )