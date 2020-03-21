台中市精密園區勞工合宜住宅3年前已經陸續完成交屋，包括新業宜家與新業誠家兩個社區共計700多戶，預計全面交屋數將達5000戶；市議員何文海說，目前住戶卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，住戶向他陳情，希代為向市府爭取調降生活汙水處理費率，減輕他們沉重的負擔。

何文海說，台中市目前一般家戶並未開徵生活汙水處理費，位於台中市精密園區的勞工合宜住宅，所有汙水管線皆納入精密園區的汙水處理廠，汙水處理費每度高達10.38元（事業戶每度22元），雖然有優惠還是6都中最高。

目前6都汙水使用處理費，如台北市5元／度（無工業區，事業與一般戶標準相同）；桃園市一般住戶5元／度、事業戶10元／度；台南市10元／度（僅開徵學校、機關）；高雄市一般住戶5元／度、事業戶10元／度；新北市一般住戶、事業戶 5元／度（尚未開徵）；台中市一般住戶5元／度、精密園區事業戶22元／度。

何文海指出，以台中精密園區的勞工合宜住宅的生活汙水處理費是6都最高也是全台灣最貴。勞工合宜住宅本就是優惠勞工的一般自用住宅，雖位於台中精密園區，不能比照事業單位的收費標準，造成住戶沉重的生活負擔，扭曲市府興建勞工住宅的美意。

何文海指出，台中市因家庭汙水接管率未普及，所以並未開徵一般住戶的生活汙水處理費，基於使用者付費的公平原則，請市府調降台中精密園區的勞工合宜住宅的汙水處理費，比照台北市、高雄市一般住戶收費每度5元，減輕市民沉重的生活開銷，符合公平正義原則，減少民怨。

(中時 )