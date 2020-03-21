台灣防堵新冠肺炎，目前境外移入案例激增，社區感染風險加大，為了避免校外人士將病毒帶入校園殘留，保護校園內活動師生的健康，全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）今日呼籲，全國高中以下校園應全面暫停對外開放。

全教產表示，國中小校園對外開放，很難全面掌握進入對象的狀況，除了人數、姓名、體溫之外，更難掌握使用對象之旅遊史，而且運動民眾可能碰觸校園內遊戲設施、廁所、司令台、爬竿、座椅等，造成病毒殘存在校園之中，增加學生接觸感染的風險。

全教產認為，在新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，應該全面暫停全國高中以下校園開放，所有室內和室外的場地都暫停開放，避免校外人士和校園師生共同使用校園空間，增加校園防疫的複雜和難度。

全教產提到，目前，台灣疫情越來越嚴峻，陸續有許多縣市宣布全面暫停校園開放，全教產給這些縣市首長掌聲和肯定，但有些縣市首長可能把個人政治生命放在師生健康生命之上，為了怕得罪一些民眾，遲遲不敢宣布暫停校園開放，或者只敢有限度的限制，這些另外開了小門的限制，有可能造成校園防疫的破口。

全教產強調，防疫視同作戰，校園防疫更是不能失陷，否則會造成台灣防疫陣線的潰堤，我們建議在疫情控制下來之前，全國國中小校園應全面暫停對外開放絕對，如果很多地方縣市首長怠惰和懦弱，建議中央疫情指揮官陳時中直接統一宣布：全國高中以下校園應全面暫停對外開放。

(旺報 )