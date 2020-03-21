台中市長盧秀燕上任後積極推動「公幼倍增」計畫，市府教育局盤整學校餘裕空間、與社會住宅併建或在公有空地興建幼兒園，109學年度新增9處非營利幼兒園；其中4處設於北屯區陳平國小、潭子區潭陽國小、太平區建平國小與東區東峰國中內，期望藉公有資源再生，帶動學校與社區活絡。

教育局長楊振昇表示，目前台中市非營利幼兒園多是使用學校餘裕空間設置，從增置點確定、校內師生及社區溝通到發包整建等，感謝各校全力支援學前教育，未來也會持續盤點進行活化。

教育局指出，104至108學年度成立三光、五權、潭秀、潭子、溪南、大里、上楓、中華、文昌、至善及安和等11處非營利幼兒園，除大里非營利幼兒園外，其餘10處都使用學校餘裕空間增置；109學年度再增東英、豐樂、樹德、廍子、育賢、陳平、潭陽、建平及東峰9處非營利幼兒園。

109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園即將開始受理登記，陳平園第1階段招生自3月26日至28日，第2階段招生自4月9日至11日；潭陽園及東峰園第1階段招生自3月25日至28日，第2階段招生自4月8日至11日；建平園第1階段招生自3月24日至26日，第2階段招生自4月7日至9日，招生簡章均公告在教育局網站。也可洽幼兒教育科04-22289111分機54419李小姐。

(中時 )