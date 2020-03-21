新北市長侯友宜19日宣布20日起關閉封閉性場館2周，遭質疑政策倉促、配套不足，運動中心各不同調，有運動中心員工投訴被迫簽訂同意「無薪假」合約，上百位員工頓失生計，哭喊「政策殺人」；體育處則回應，針對業者提出3大紓困方案，無薪假問題員工可向勞工局投訴，教育局21日也提出三項輔助策略：

一、考量嚴重特殊傳染性肺炎日益嚴峻，未來2週將是防疫關鍵期，新北市運動中心決定自3月20日暫停開放2週，教育局已於3月19日邀集營運廠商開會，會議中達成共識，業者在14天應給員工薪資，維持運動中心內部運作。

二、教育局會主動邀集勞工局針對營運廠商勞動檢查，全力協助維護及保障員工權益，若有違反契約及協議，將會依契約追究廠商履約責任。

三、教育局並提出協助營運廠商3大方案

(一) 4月份應繳土地租金、權利金等各項費用，延至6月30日以前繳交。

(二)提供展延營運期限給予紓困協助。

(三)在契約內容內補償14天未營業損失。

(中時 )