新冠防疫社區整備指引。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應全球新冠肺炎疫情，為協助社區做好防疫及維護管理，台中市政府特別針對防疫期間社區防疫整備、如何進行區分所有權人會議等議題，製作好讀易懂的指引懶人包，協助社區持續管理組織運作。

都發局指出，依公寓大廈管理條例規定，各社區每年至少應召開1次定期的區分所有權人會議，社區若因應疫情延期召開，雖內政部函示得暫不處罰，等疫情趨緩後，仍應於本年底前擇期召開。

但許多社區面臨管委會任期將至，擔心委員解任後，社區僅推舉1位召集人作管理負責人，恐有事權集中、與社區長久的委員會合意制度有所差距的疑慮。

都發局表示，為利防疫期間社區召開區分所有權人會議需求，都發局特別製作區權會召開指引，用4招輕鬆解決，分別是區權會配合防疫變更開會進行方式，工作與財務報告提供區權人書審；社區「分棟分區」分處報到、以投票方式決議與選任委員；計票過程配戴口罩、手套，會議結束須全面消毒；逾管委會任期，區權人可互推1人為召集人，再依前3招快速、避免群聚討論的方式召開區權會議，協助社區組織運作順暢。

住宅處強調，針對防疫期間社區維護管理措施，有關管理服務人員、社區住戶等不同對象，市府也以簡單易懂的方式製作成社區整備指引，並提供社區自主檢核表、訪客登記表文件，供防疫期間有需求的社區管理運用。懶人包請上網站 https：／／thd.taichung.gov.tw／2154346／post 查詢。

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