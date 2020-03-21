日前國外研究指出「眼睛是新冠病毒傳染途徑」，而台灣首例體育選手確診，出現眼睛痛的症狀，雖暫不確定其關聯性，基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽呼籲，危險動作「揉眼睛、鼻子」別再做。

昨日台灣爆增27例確診，其中第134例是名10多歲的北部大學體育系的學生，同時也擔任國家隊的陪練員，2月中跟著國家隊前往西班牙、德國、英國等地比賽，17日返台後，隔天就因頭痛、鼻塞與眼睛痛就醫，20日確診。

案134（國家隊陪練員）出現相當少見的症狀「眼睛痛」，對此，指揮中心莊人祥表示，雖然國外曾有案例指出新冠病毒恐由眼睛傳播，而該患者有眼睛痛這個症狀，但目前仍不確定其相關性。

而根據刊載在《醫學病毒學雜誌》(Journal of Medical Virology)的研究指出，採檢30名患者2次，發現有1／30的機率會在結膜分泌物中發現新冠病毒，基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，機率雖小且須更多研究支撐證明，但能從眼睛找到病毒就表示這恐是傳播途徑之一。

因此，孫啟欽建議，勤洗手、戴口罩已是基本功，春天即將到來，許多過敏民眾恐會出現眼睛、鼻子會癢的症狀，建議用衛生紙擦拭，不要做出「揉眼睛、鼻子」的危險動作，一不小心恐成傳染破口。

(中時電子報)