學童體驗自製額溫槍，學以致用。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

學童學習如何組裝額溫槍。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

全球新冠肺炎疫情持續升溫，秉持生活科技無所不在，中科管理局陸續開辦創意防疫系列課程，要讓創客精神具體展現在防疫上，從生活出發；特別開辦國小學童「智慧額溫槍工作坊」教學童自製額溫槍，藉由教育扎根，持續擴展到各領域，成為產業發展動力。

中科於中科智慧機器人自造基地，率先推出學童「智慧額溫槍工作坊」，防疫結合智慧科技，將動手做的創客精神融入生活，讓學童自主健康管理更有感。

來自大雅國小、國安國小、汝鎏國小等共15位學生於工作坊參與，從認識電子零件、額溫槍組裝、校正溫度並結合程式語言，讓學生由淺入深的理解程式語言基礎邏輯，學習將程式靈活運用到生活中；並利用自造基地設備切割額溫槍外殼，透過體驗式的「STEAM」教育方式，拓展學習視野，完成兼具實用與創意的自製額溫槍，展現跨域學習成果。

參與DIY課程的學生興奮地說，從沒想過科技也能這麼日常有趣，迫不及待想將成品帶去學校分享。鑒於回響熱烈，中科管理局考慮未來再加開場次，讓更多有創造思考能力且有興趣的學生一起參與。

中科管理局長許新茂指出，該局於106年以中央前瞻預算設置「中科智慧機器人自造基地」，透過建置基礎及進階的軟硬體設備，開辦AI機器人訓練系列課程，培育跨領域創新人才。

許新茂強調，透過這次符合時事的機器人教育課程，扎根基礎教育，透過動手做的過程激發創客邏輯性的思考及勇於嘗試的精神，在全民防疫之際，盼創客也能動起來，發展無限創意一起抗疫。

(中時 )