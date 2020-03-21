高雄林園北汕路153巷內2樓民宅，3月5日凌晨3時35分許發生1死1傷的縱火案件，警消鑑識後發現，現場2樓前後陽台均遭人放置裝滿汽油的寶特瓶，事後遭人點火引燃才引發慘劇，事發後王姓屋主指控是姪子所為，經警方調查姪子確實與堂弟有因官司糾紛，警方昨晚逮捕被害人堂兄王姓男子，並依殺人等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方深夜向法院聲押王男獲准。

據了解，這場火警在火勢撲滅後，消防隊員在2樓房間發現48歲王姓女子已成焦屍，王女40歲的弟弟跳樓逃生受傷，由於王女堂哥案發後不見蹤影，兩家又有嫌隙，轄區警方當時全力尋人都沒有下落。

死者母親在火警發生後，直指住隔壁的姪子嫌疑最大，據了解，王姓嫌犯去年曾與堂弟互毆，雙方互控傷害，原本在案發當天上要開庭，凌晨火警發生後，王嫌就人間蒸發堂。

專案小組連日追查，終於在懷疑王男可能還藏匿地點，多次前往埋伏，昨(19日)下午再次埋伏時，發現王男出現在住處，見到警方上門，立刻躲在2樓遭專案小組逮捕。當場將他逮捕，但王嫌堅持不配合還拒絕夜間偵訊，將等到今天上午再進行偵訊。

據了解，王男訊問時，認為自己是傷害案官司中被打的受害人，卻被起訴表達不滿，但否認有殺人犯意。警方訊後依涉犯殺人、縱火等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方深夜向法院聲押王男。

據「中央社」報導，高雄地方法院召開羈押庭，承審法官認為被告王男以涉犯殺人重罪、且有逃亡之虞，且因訴訟爭端加害親戚致1死1重傷，有羈押必要，裁准羈押。

(中時電子報)