中研院傳出1人確診新冠肺炎，院方今(21)日上午對外說明，並透過新聞稿表示，院長廖俊智親率院內防疫小組，與相關主管還有院內專家說明，但依照規定，不能公布明確資訊，不過為加強防疫把關，院方本周已進行異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元辦公模式。

中研院以簡易問答的形式，向媒體說明院方防疫工作現況：

Q：中研院是否有進行院區防疫？

A：本院於春節假期已開始著手進行院區防疫工作，建立防疫專區網站，3月份2次防疫會議後，已提前完成布署計畫，本週已進行異地辦公、展館管制、居家辦公凖備工作。重要會議也以視訊會議方式進行。

Q：除了已進行的工作之外，接下來還有什麼作為？

A：

1.已經掌握近期返國的同仁以及受邀來訪外籍人士名冊，依指揮中心相關規定做好居家檢疫及自主健康管理，主動關懷。

2.進行異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元辦公模式。

3.加強大樓管理、消毒、提供主動式健康關懷服務。

Q：確診病例是那一所、確診同仁是否參與防疫研究？本院研究工作是否會受影響？

A：有關疫情，一切依中央流行指揮中心相關規定，本院不能公布明確資訊。目前已掌握確診個案，本院配合指揮中心疫調工作，進行接觸者相關調查追蹤，無法公布明確資訊。此同仁並未參與近期本院對外工作，亦未參與防疫相關研究，謝謝大家關心。

目前受影響區為獨立，局部區域，已受控管，並配合中央流行疫情指揮中心的處理。院內研究工作均正常進行。

Q. 這次居家隔離及自主健康管理的數量人數眾多，會不會有擴大感染的疑慮？

A：：目前由中央流行疫情指揮中心進行接觸者追蹤調查，本院也積極配合，立即進行管理處置及封閉消毒工作。院區各大樓間空間較開闊，管理獨立，應該可以有效控制。

Q：中研院外籍人士眾多如何處理？

A：目前已經掌握近期境外返國同仁及受邀來訪外籍人士，除了依照中央流行疫情指揮中心規定辦理居家檢疫及自主健康管理，也要求各單位主動進行關懷。

Q：中研院為何不比照大學停班停課？

A：中研院是研究機關，與學校教學為主的性質不同，但會視狀況處理，本院會加強做好防疫工作，並鼓勵居家辦公工作模式，盡最大的努力，維護院內同仁安全的工作環境。

(中時電子報)