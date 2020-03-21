儘管當前因為新冠疫情影響，原定6月25日舉辦的NBA選秀大會勢必延期，不過根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日爆料，身為今年選秀狀元大熱門的喬治亞大學得分後衛愛德華茲，仍在推特高調宣布自己確定參加NBA選秀！

在宣布參選的同時，愛德華茲也跟擁有柯瑞、「字母哥」阿提托康波等球星的八角體育經紀公司簽約，「我只是想跟大家宣布，我將參加2020年NBA選秀，毫無疑問，我認為自己就是狀元，我認為自己唯一應該會在的位置就是狀元。」

「喬治亞永遠是我的家，但我已經準備好參加下個層次的比賽，所以宣布正式參加NBA選秀，我希望能讓所有人替我驕傲，卻還有很長的路要走，」大學場均19.1分、5.2籃板的愛德華茲表示，「我對未來充滿期望，希望你們繼續支持我。」

可是今年NBA選秀大會早已確定延期，甚至考慮到時間與旅行限制，像是聯合試訓或各隊單獨試訓，恐怕都暫時沒法進行，各隊管理階層可能只能依賴比賽影片了解這些年輕新秀，就連面對面的體能測驗，也很可能因為疫情宣告取消。

(中時 )