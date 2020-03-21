黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

美國總統川普日前公開稱呼新冠病毒為「中國病毒」，引來種族歧視的批評聲浪，黃安昨(20日)則發文，樂觀笑說川普這句話反將大陸推向「世界男一號」的角色，「男一號有啥本事啊？不就是政府指揮正確、人民團結配合、成功抗毒而已嗎？啥本事？」又笑說自己過去是知名歌手，太理解這種被人忌妒的感覺，「爽死了」。

黃安先前透露過農曆新年前回台陪家人過節，未料疫情爆發暫時回不去大陸，最近他常在網上分享和母親、兒子合影，也不忘評論時事，昨他寫下，發現美國疫情升溫，許多外媒謾罵大陸的聲量也變高，「從川普親手、親口將『新冠肺炎』改成『中國肺炎』便可知。」

黃安說，然而罵大陸，自己的國家不會因此變好，大陸也不會因此變差，就像一般人不會去黑一個名不見經傳的歌手，也不會對小國指手畫腳，要罵通常會罵男一號等級的對象。見此，黃安宣布大陸因此已經是「世界男一號」，自嘲說：「一切的病毒都是男一號傳染的」，又強調：「我是前著名歌手，我太理解被人羨慕嫉妒恨的感覺，爽死了！」

網友回應：「就是轉移注意力呀，所以就針對中國」、「是這個理，你只有強大了，人家才會把你當對手」、「可見西方國家的人生觀就是自私自利」、「不被人妒是庸才」。

(中時電子報)