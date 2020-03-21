白酒PK可樂 貴州茅台市值超越可口可樂 11:412020/03/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股中的白酒股五糧液20日收漲6.27％，貴州茅台收漲近4％，按照20日人民幣對美元中間價計算，貴州茅台最新市值折合1843億美元，已經超越可口可樂（1794億美元），五糧液為597億美元，超越百威英博（592億美元）。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (旺報 ) #美元 #超越 #貴州 #可樂 #白酒 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸8個月來首次增持美債 16:202020/03/17 財經 94國升三級警示 可樂、喜鴻取消出團至4／30 22:152020/03/17 生活 陸貴州、新疆、青海3省恢復上課 04:092020/03/18 焦點新聞 新冠肺炎全球增溫 可樂旅遊4／30前取消出團範圍擴大 09:222020/03/18 生活 《商情》庫存增加，打壓周二LME期銅跌2.8％ 10:002020/03/18 財經 雄獅、可樂4／30日前全線取消出團 13:162020/03/18 生活 慘！各大旅行業者咬牙苦撐「全面停團」黑暗期 20:312020/03/18 生活 女歌手爆青筋瞳孔全黑 遇殭屍搏鬥超詭譎 21:112020/03/18 娛樂 《商情》需求疑慮，打壓周三LME期銅重挫近7.8％ 10:002020/03/19 財經 外資助攻 貴州茅台市值超越可口可樂 04:102020/03/21 全球財經 財經熱門新聞 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。