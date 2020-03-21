大陸A股中的白酒股五糧液20日收漲6.27％，貴州茅台收漲近4％，按照20日人民幣對美元中間價計算，貴州茅台最新市值折合1843億美元，已經超越可口可樂（1794億美元），五糧液為597億美元，超越百威英博（592億美元）。

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(旺報 )