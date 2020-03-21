台大今日召開校務會議，會間聚焦討論校方防疫工作。(李侑珊攝)

新冠肺炎疫情在全球升溫，台大今(21)日召開校務會議，有教師質疑校方在防疫工作進行得不夠徹底，台大副校長羅清華表示，台大在2月6日以前已完成超前部署防疫作業，之所以沒有對外全面宣布，考量在於不希望造成師生與社會恐慌，而在校方嚴格把關下，目前已完成居隔離的學生已達673人，防疫程序未來也將持續進行。

台大一名生命科學院石姓教師代表在會間直指校方，認為校務會議所提供的書面報告不清楚，「假設病毒沒有進到校園，太冒險、太大膽」，她更引用比爾蓋茲及股神巴菲特的話，質疑校務會議「要是疫情把我們打回19世紀，該怎麼因應？」，並表示報告中的防疫措施「僵化、遲鈍而無感」。

台大學務處回應，只要有1位教職員或學生確診，該名確診者參與的課程就要停止實體課程、採取線上或彈性授課，館舍有2人確診，同樣全面停止實體授課，改為遠距或彈性授課。像是口罩等防疫物資來自於教育部，也明確分配及發放原則。

總務處則回應，目前學校尚有3個月的物資儲備量，3月底將有廠商提供4000公升異丙醇，酒精並不缺乏，目前也和廠商接洽，目標引進100台台大電資學院研發的智慧防疫裝置「防疫一號」，希望減少出入管控所需人力，並依優先度分配給各單位。

羅清華指出，台大在2月6日便召開第一階段防疫工作會議，當時便將工作綱領都確認，甚至也已做好計畫，也就是在政府宣布社區感染前，校園內每個人的健康都必須確認，保健中心也逐步清查所有師生的健康情形，總務處也協助加強環境衛生。

羅清華再提到，會議也研擬，校方需有局部停課，甚至全校停課的準備，但台大非常大，館舍與人員都多，要做到讓老師安心授課，以及同學安心就學，相關的準備過程很漫長，但學校有做到超前部署，「策略會讓大家無感，主要是不想讓大家恐慌，所以默默在做」。

羅清華也說，全校參與防疫的工作人員高達400多人，從陸港澳與國際返校的同學，也已有673名同學完成居家隔離與自主管理，但現在還有500多位同學在其他國家地區，無法返回台大就學，相關措施都在準備。

管中閔也補充說明並強調，台大在防疫工作的進行上，並不是採取「一刀切」的方式來做，而是依照時間點，依照疫情階段與時程來逐步進行。

(旺報 )