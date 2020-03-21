據不完全統計，全球範圍內，14家車企近期叫停了超過100多家工廠，這是10年來全球汽車產業最嚴重的生產中斷。

據《中國經營報》報導，在3月12至19日這周內，以大眾、賓士、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特、菲亞特·克萊斯勒等為代表的多個汽車品牌宣佈停產避險。

中國汽車流通協會有形市場分會常務理事長蘇暉說，有歐洲汽車專家預測，這次歐洲疫情將會持續半年以上，這很令人擔心，疫情對汽車業的打擊是巨大的。

(旺報 )