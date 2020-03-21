10年最慘！全球汽車產業生產中斷 10:432020/03/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據不完全統計，全球範圍內，14家車企近期叫停了超過100多家工廠，這是10年來全球汽車產業最嚴重的生產中斷。 據《中國經營報》報導，在3月12至19日這周內，以大眾、賓士、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特、菲亞特·克萊斯勒等為代表的多個汽車品牌宣佈停產避險。 中國汽車流通協會有形市場分會常務理事長蘇暉說，有歐洲汽車專家預測，這次歐洲疫情將會持續半年以上，這很令人擔心，疫情對汽車業的打擊是巨大的。 (旺報 ) #汽車 #歐洲 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 蔚來汽車 Q4營收年減17.1％ 04:102020/03/19 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 財經熱門新聞 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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