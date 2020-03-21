據大陸國家衛健委發布，3月20日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診感染新冠肺炎病毒病例41例（均為境外輸入病例），新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例36例，新增治癒出院病例590例。這是19日以來，大陸連續第三天無本土新增確診感染病例。

截至3月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例6013例（其中重症病例1963例），累計治癒出院病例71740例，累計死亡病例3255例，累計報告確診病例81008例，現有疑似病例106例。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例561例（武漢502例），新增死亡病例7例（武漢6例），現有確診病例5719例（武漢5610例）。

3月20日0—24時，新增報告境外輸入確診病例41例（北京14例，上海9例，廣東7例，福建4例，浙江、山東、陝西各2例，四川1例）。截至3月20日24時，累計報告境外輸入確診病例269例。

(中時 )