網友在PTT發文，指親戚在竹市府上班，下午停班囉，疑似有確診案例，市府確認為假訊息，新竹市刑警大隊昨天晚間迅速偵破，傳訊宋姓等多位網友到案說明。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

宋姓網友遭警方傳訊後，再於PTT留言澄清。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

電子布告欄PTT八卦板20日下午有網友發文，指親戚在竹市府上班，下午停班囉，疑似有確診案例，市府確認為假訊息，並發出新聞稿澄清並無停班情形，也無確診病例，新竹市刑警大隊昨天晚間迅速偵破，傳訊宋姓等多位網友到案說明，宋嫌隨後也主動在留言板澄清。

昨天下午有網友在網路發文，指「剛剛同事的親戚，在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中…」。

新竹市在晚間5點20分發出新聞稿駁斥，市府表示，因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採檢後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班之情形。

新竹市刑大昨天晚間在新竹地檢署檢察官侯少卿指揮下，迅速循線追查到涉嫌發文的宋姓網友等人到案說明，釐清其發文緣由、動機，宋嫌也在該假訊息言板澄清。

市警局長鄧學鑫表示，目前國內正值全力抗疫之際，防疫期間涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，可依法最高處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元罰金，呼籲民眾切勿以身觸法。

新冠肺炎,新型冠狀病毒,武漢肺炎,covid-19,台灣,新竹市,假訊息,抗疫,

陳育賢／竹市報導

電子布告欄PTT八卦板20日下午有網友發文，指親戚在竹市府上班，下午停班囉，疑似有確診案例，市府確認為假訊息，並發出新聞稿澄清並無停班情形，也無確診病例，新竹市刑警大隊昨天晚間迅速偵破，傳訊宋姓等多位網友到案說明，宋嫌隨後也主動在留言板澄清。

昨天下午有網友在網路發文，指「剛剛同事的親戚，在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中…」。

新竹市在晚間5點20分發出新聞稿駁斥，市府表示，因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採檢後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班之情形。

新竹市刑大昨天晚間在新竹地檢署檢察官侯少卿指揮下，迅速循線追查到涉嫌發文的宋姓網友等人到案說明，釐清其發文緣由、動機，宋嫌也在該假訊息言板澄清。

市警局長鄧學鑫表示，目前國內正值全力抗疫之際，防疫期間涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，可依法最高處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元罰金，呼籲民眾切勿以身觸法。

新冠肺炎,新型冠狀病毒,武漢肺炎,covid-19,台灣,新竹市,假訊息,抗疫,

(中時 )