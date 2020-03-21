直播》先別管新冠了 陸考古工作者直擊秦陵兵馬俑 10:462020/03/21 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《雲遊兵馬俑》直擊｜2020.3.21 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《雲遊兵馬俑》直擊｜2020.3.21 《雲遊兵馬俑》考古工作者發掘三座兵馬俑坑，秦國「銳士」作戰使用哪些武器？秦陵考古二號坑出土「高科技」兵種雲集！帶您近距離直擊！ 影》防歐美疫情太慢？柯文哲：政治考量影響專業 (中時電子報) #直擊 #兵馬俑 #秦陵 #考古工作者 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 談新冠肺炎疫情 卓榮泰想到318學運擋服貿 16:582020/03/18 政治 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 兩岸熱門新聞 直播》先別管新冠了 陸考古工作者直擊秦陵兵馬俑 - 兩岸 陸學者：暴力亂港危害逐漸顯現 - 兩岸 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 - 兩岸 真洩氣！美政府曾承諾捐防疫物資 又遭耿爽打臉 - 兩岸 王毅與四國外長通話 稱願與英攜手應對疫情 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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