《雲遊兵馬俑》直擊｜2020.3.21

《雲遊兵馬俑》考古工作者發掘三座兵馬俑坑，秦國「銳士」作戰使用哪些武器？秦陵考古二號坑出土「高科技」兵種雲集！帶您近距離直擊！

影》防歐美疫情太慢？柯文哲：政治考量影響專業

(中時電子報)

#直擊 #兵馬俑 #秦陵 #考古工作者 #新冠肺炎