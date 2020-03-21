罷韓團體推出的「洗手罷韓Ｔ」，今天中午正式開賣。而設計該款Ｔ恤正是衛福部長陳時中的兒子，韓粉得知這消息非常憤怒，更挖出陳時中兒子剛從荷蘭回來居家檢疫，應該要好好呆在家裡，怎會設計Ｔ恤生事！完全不為台灣人民著想！

罷韓團體推出的「洗手罷韓」T恤除印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個「蓋下同意、投票」的動作。預計今天中午在網路平台及光復高雄總部上架販售，一件售價500元。設計該款Ｔ恤正是陳時中兒子陳彥安，引發輿論議論紛紛，有網友認為陳彥安這行為，在現正值防疫時期，是非常不適當行為，應該要比避免衝高罷韓和挺韓的衝突才是。

而韓粉也認為陳彥安不是還正在居家檢疫，應該要好好作好隔離才是。粉專《波特王》臉書發文表示，「疫情發生到現在，時中局長的辛苦全國人民都看在眼裡！但是，可以不要雙標嗎？病毒感染不分藍綠他才不管你是817 、還是552！這個階段台灣發生的疫情，幾乎都是境外回台！請替乖乖留在台灣不出國的人民想一下吧」！底下網友也紛紛贊同，認為陳彥安此舉非常不妥。

比特王臉書。（摘自比特王臉書）

(中時電子報)