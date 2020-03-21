新冠肺炎疫情延燒，就連中研院也出現確診案例，台大今(21)日召開校務會議，台灣大學公共衛生學院院長詹長權在受訪時表示，目前我國社區感染不明顯，但仍建議台灣在校園防疫工作上，可以參考美國各大學的做法，採分棟式管制，未來如果出現社區感染擴大情況，建議先停課，甚至清空校園2至3周。

詹長權指出，近日報增校園確診個案多從境外移入，其中又以海外留學或旅遊為大宗，其中諸多年輕感染者都是「無症狀」，因此建議加強檢測入境民眾，對內則要留意高中到大學師生，是否出現感染症狀。

至於台大目前的防疫工作，詹長權提到，校方謹慎做好篩檢及登記工作，但這只是第一步，還是建議學校未來擴大遠距教學，甚至必要時限制師生行動。

詹長權也說，國人對社區感染的情況，還是感到焦慮惶恐，對此他以香港、韓國、日本為例，指出這些國家地區的做法，目前是維持防疫與正常生活能夠達到平衡，讓全部的民眾還是能享有行動的最大自由，至於台灣目前社區感染沒有這麼可怕，只要適當隔離、治療，都還是可以做到防堵與把關，但仍說：「希望我們不要走入封城的狀態」。

(旺報 )