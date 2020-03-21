台東縣成功鎮16日發生一件車牛相撞意外，54歲陳姓婦人身受重傷，送醫搶救4天後於昨（20日）宣告不治。陳婦家屬雖然非常痛心，但仍決定替陳婦捐出多項器官，讓她能夠遺愛人間；至於牛隻的飼主，至今尚未確認身分。

牛隻遭撞當場身亡，陳婦則搶救4天後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

陳婦於16日凌晨1時許開車北上，行經台11線120公里處嘉平5號橋時，與2頭牛隻在馬路上相撞，牛隻當場死亡；陳婦車輛摔落一旁大水溝，左側車頭嚴重毀損，她被救出時已無呼吸心跳，雖經搶救一度恢復，但因腦部嚴重出血，仍於昨日宣告不治。

據《自由時報》報導，陳婦有5名孩子，家中經濟狀況困難，但他們仍決定要替陳婦捐出心臟、胰藏、腎臟、眼角膜等器官。

陳婦凌晨開車撞上牛隻，搶救無效後，家鼠決定幫她器捐。（圖／翻攝畫面）

台東縣議員表示，當地居民知道牛隻的飼主身分，但苦無直接證據，再加上牛隻沒有掛耳標，飼主矢口否認，所以無法讓他負起應負的責任。台東縣農業處長許家豪則表示，經調查已確認事發地點附近，就只有一戶人家有飼養黃牛，已轉交相關資料給檢警單位。

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(中時電子報)