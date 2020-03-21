新冠肺炎擴散全球，世界各國為防疫需求，分別採取國境及飛航限制。外交部今天宣布：2020年3月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期之外籍人士，其在台得停留期限，一律自動延長30日，毋需另行申請。外籍人士在台總停留天數仍不得超過180天。此項措施將視疫情發展狀況檢討調整。

台灣日前正式進入「半鎖國」，非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。外交部當時表示，已入境我國的外國人倘若簽證期限到期，除非有重大不可抗力事由，否則不得延長在台停留期限。

此外，內政部移民署3月20日宣布，針對逾期停（居）留外來人士推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，對於宣導期間及專案期間（3月20日到6月30日）自行到案者，採不收容，不管制來台期間及最低罰鍰等優惠措施。

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(中時 )