大陸國務委員兼外長王毅20日應約分別與英國首席大臣兼外交大臣藍韜文（Dominic Raab）、匈牙利外長西亞爾托（Péter Szijjártó）、希臘外長登迪亞斯（Nikos Dendias）和摩洛哥外交大臣布里達（Nasser Bourita）通電話。

王毅表示，中方將盡力向英方提供一批醫療物資，並協助英方通過商業方式進行採購。王毅說，中方疫情防控當務之急是避免出現反彈，中方願同英方開展聯防聯控，希望英方加強邊防管控，既保持兩國間必要跨境流動，又能最大限度防止交叉感染。

王毅另外對匈牙利、希臘和摩洛哥的外長表示，感謝有關國家曾為中方抗擊疫情提供的寶貴支持。為防止國內疫情反彈，中方對醫療防護物資仍有較大需求，但願克服困難，盡力協助有關國家在華採購需求並提供清關、運輸綠色通道。我們還將通過援助必要醫療物資、分享防控經驗、派出醫療專家團隊等形式向遭遇疫情的國家提供幫助和支持。

藍韜文則說，英方重視中方抗擊疫情經驗，願與中國等國在疫情防控、疫苗研發、支援醫療體系脆弱國家等方面加強協調，推動國際合作，爭取早日戰勝疫情。英國政府將全力保障在英華僑華人和中國公民的健康安全。另外三國外長也感謝中方的慰問和支援。

(中時 )