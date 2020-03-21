大陸男星高雲翔2018年在澳洲捲入性侵疑雲，經過2年官司訴訟，最近當地法院宣判高雲翔無罪，但這段期間高雲翔不僅工作全失，還被《巴清傳》投資方提告，和董璇的婚姻也畫下句點，損失慘重，有人好奇高雲翔否能向澳洲政府申請賠償？知情律師則說：「拿到賠償的可能性接近於零」。

高雲翔兩年前和製片王晶被爆涉嫌性侵，高雲翔所主演的《巴清傳》損失慘重，不僅被延期上檔，還有可能換角，至今仍未播映，高雲翔因此被唐德影視提告，凍結上億財產，隨後又和董璇離婚，婚姻、事業因此重創，最近才等來無罪宣判。

據《新浪娛樂》報導，高雲翔因此案在澳洲被困了2年，有人好奇是否能藉無罪宣判向當地政府要求賠償？曾經手過多起澳洲性侵案的律師沈寒冰表示，拿到賠償金的可能性幾乎沒有，他解釋高雲翔現在只能向州檢察院要求律師費賠償，但前提是要證明當時是被「惡意起訴」，但在此案中，警察確實有經過縝密調查並提出完整證據，因此能拿到賠償的機率很小。

相反的，沈寒冰說，若能證明當時警方惡意起訴，根據當地法律會使該名警察丟掉職位，然而既使受害女當時說了假話，仍無法達到「偽證罪」的程度，高雲翔堅持要求賠償，只能向檢察官提出抗議，並要求法院調查，但以偽證罪起訴的可能性？沈寒冰坦言：「目前也沒有」。

(中時電子報)