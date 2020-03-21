新冠肺炎疫情在全球擴大，台灣境外移入確診病例暴增，長榮航空今日宣布，所有搭乘長榮航空航班的旅客須於登機前量測額溫，且須低於37.5°C （華氏99.5°F），若額溫超過這項標準，或無法配合此項作業者將無法順利搭機。華航稍早也宣布，即起採取相同措施。

長榮指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎持續擴散，為維護機組人員及旅客健康與安全，即日起實施登機前量測額溫及航程中全程配戴口罩防疫措施。所有旅客須於登機前量測額溫，且須低於37.5°C，超過或不配合者將無法順利搭機。

另外，除用餐之外，旅客應於航程中全程配戴口罩。

華航稍早也宣布，因應新型冠狀病毒蔓延，即日起旅客自報到櫃檯開始、飛行途中及客艙內，均全程配戴口罩（餐飲除外）。所有搭乘華航班機旅客（含來台轉機），登機前請配合量測體溫，額溫超過37.5°C或無法配合此項作業者，將無法搭機。

(中時 )