真的是好心被雷親！彰化縣2名國中生日前放學回家，途中見到1名機車女騎士，對方表示「沒錢加油」，2人見狀便從錢包掏出50元給婦人，豈料她看到裡頭還有鈔票竟然伸手搶錢，將學生錢包裡剩餘的300元全部拿走，最後丟下一片雞排便揚長而去。

據《ETtoday新聞雲》報導，事情發生在19日下午5點30分，2名國一學生放學騎腳踏車回家，遇見一名婦人牽著機車，稱「沒錢加油」，2人隨後拿出錢包給了對方50元，但也讓錢財露白。

到了下一個路口，婦人再次要錢，並用迅雷不及掩耳的速度把其中一名學生錢包裡僅存的300元搶走，學生大喊著：「那是我的餐費！」不過婦人完全不予理會，將一份剛買好的炸雞排丟到學生手上就離開了，不久後又折返，表示要拿2塊雞排給自己的孩子吃，最後揚長而去。

學生回家後將事情全盤托出，家長便偕同孩子報警，警方調閱監視器後，最終在員林是找到犯案婦人，並請對方將金錢歸還；對方家屬表示，婦人精神狀況不佳，當時會犯案為偶發事件，讓孩子受驚嚇也深感抱歉。

學校校長黃森明表示，針對這類的事情，已經利用時間向全校學生做宣導，遇到陌生人時不要緊張，記得要向路人尋求協助、大聲呼叫或是撥打110報警。

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(中時電子報)