目前校園口罩是備用，由於北部有學校因新冠肺炎全校停課，有立委和家長團體建議口罩要提升為「常用」。台北市長柯文哲21日表示，牽涉到有沒有必要、有沒有錢、有錢買不買得到，他認為新冠肺炎會慢慢「流感化」，了解風險大概多少做多大準備，不要過度驚慌。

新北市鼓勵師生在校都戴口罩，柯文哲今面對外界盼把口罩改為常用，他表示，若下令上課全程戴口罩，標準動作是每天上學1人發1片，可是北市高中以下包括幼兒園的人數就有28萬，10天就要280萬片，這牽涉到有沒有必要、有沒有錢、有錢買不買得到，所以一開始為什麼沒有下令上課全程戴口罩。

柯文哲強調，有口罩的話當然戴，強制命令就變成政府有義務提供。

媒體追問所以是有必要戴口罩，但卡在口罩量不夠？柯文哲說，倒也不覺得有必要，肺炎慢慢會流感化，全世界已經超過24萬病例，預估短期內不會結束，在風險和效益評估去計算，應該實事求是以務實態度去處理，風險大概多少就做多大準備，不要過度驚慌，要有打長期抗戰的想法。

此外，北市提出大校和小校的停課SOP標準應該不一樣，衛福部長陳時中昨也說可以討論，柯文哲指出，當時北市有腸病毒停課標準，事實上有一個程度上引用，不過腸病毒和新冠肺炎這2個還是不太一樣，但這也沒有什麼，他的態度是SOP先訂、先用，有問題再修，停課標準在1、2個案出現後會去修訂。

(中時 )