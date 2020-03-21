就在湖人20日宣布兩名球員確診新冠肺炎之後，外界就不斷猜測這兩人是誰，湖人射手丹尼格林卻在21日，突然取消原本答應《ESPN》的電視視訊專訪，也讓外界懷疑他是否不願讓人看到他在病房隔離治療模樣，也就是說他中鏢了！

或許丹尼格林取消電視專訪的舉動，單純只是想跟「小皇帝」詹姆斯一樣避談新冠疫情，畢竟詹皇昨天開IG直播講了45分鐘，卻完全沒有提到疫情問題，但在戈貝爾成為首位NBA確診球員之後，丹尼格林就曾率先跳出來公開幫戈貝爾「護航」。

由於湖人公布隊上兩名球員確診後，就把是否公開的權利交給球員自己，目前只有麥基、杜德利與庫克3人表示自己檢測呈現陰性，兩名確診球員到現在遲遲沒有出面承認，代表這兩人或許不想因為確診遭受歧視，也讓格林更被外界質疑。

目前NBA雖有14人確診新冠肺炎，扣除遭到美媒爆料的戈貝爾、米契爾與伍德，卻只有杜蘭特、斯馬特兩人公開自己確診消息，其餘9人身分到現在仍然是謎，假如放任外界繼續這樣猜疑下去，像是丹尼格林這種疑似中鏢的謠言只會傳不停！

(中時 )