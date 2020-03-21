國內首創以海選贊助青少棒選手留學的「追夢工程計畫」，第二屆決選名單21日出爐。來自台東陽家班的台東縣桃源國中陽柏翔、桃園市新民國中顏宇廷，及宜蘭縣三星國中洪雋熙，歷經7個月、3階段的選拔測試，打敗500多名競爭者，拿到頂新和德文教基會創辦人魏應充贊助的留日門票。3名小將7月將赴日本甲子園冠軍名校「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」追夢，成為美國大聯盟球星田中將大的母校學弟。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年關心棒球產業發展，除在2016年推動「接棒未來」棒球公益計畫贊助國中小球具，2018年起又進一步推動「追夢工程計畫」，讓青少棒選手可透過海選爭取留日獎學金，首屆從300多人脫穎而出的3小將，去年7月已赴甲子園名校金城學園遊學館高等學校就讀，第二屆測試會去年9月吸引512人報名後，經書面審查、兩階段測試等3階段測試，正式選出陽柏翔、顏宇廷及洪雋熙等3人，魏應充將贊助留日期間的學費與生活費每年約200萬元台幣。

這次入選的小將之一陽柏翔是棒球世家陽家班的一員，流著棒球世家血液的陽柏翔，出生就與棒球結下不解之緣。不僅叔叔陽一民是前職棒太陽隊球員，攤開家族史更有轟轟烈烈的名單，包含旅日名將陽岱鋼、陽建福等等，幾乎都是名震棒壇的一級名將；一家人在得知陽柏翔獲得赴日留學的機會時相當激動，從小就相當照顧姪兒的陽一民表示，陽柏翔對於棒球非常有天份，在球場上展現的態度也相當積極；因為家庭經濟並不富裕，本來完全不敢奢望可以去日本留學打球，此次追夢工程計畫提供3年的高中全額獎助學金讓柏翔能到日本接受棒球訓練，讓孩子美夢成真，希望柏翔到日本後能展現韌性，把最好的一面拿出來。

洪雋熙充滿天份，獲得魏應充贊助的旅日名額。（頂新和德文教基金會提供／鄧心瑜傳真）

顏宇廷球速已經逼近140公里，獲得旅日名額。（頂新和德文教基金會提供／鄧心瑜傳真）

最終測試會的評審、味全龍隊隊長林旺衛表示，陽柏翔以敏捷的移動與守備腳步，展現遠超同年齡選手的天賦與素質；顏宇廷無論在投球、打擊的表現都令人驚艷，以國三的年齡，球速已經逼近140公里，絕對有機會以二刀流成為台灣版大谷翔平；洪雋熙則是具備絕佳球感，擊球時能夠將球跟到裡面，揮棒速度非常快，是一位充滿天份的選手。

三名入選球員預計今年7月將前往日本北海道駒澤大學附屬苫小牧高校就讀，苫小牧高校為傳統棒球強權學校，也是日本棒球史上唯一連續兩年都在夏季甲子園中拿下冠軍的球隊，美國職棒紐約洋基隊主力先發投手田中將大、高中就讀該校時曾帶領球隊拿下甲子園冠軍。

苫小牧高校以嚴格的紀律著稱，擁有專業的訓練團隊與設備，能提供選手良好的訓練資源，棒球隊除了有豐富經驗的教練團外，更有專門的營養師調配飲食，幫助球員讓身體維持更加健康的狀態。

頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充希望能透過「追夢工程計畫」，提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。

(中時 )