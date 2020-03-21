新冠肺炎疫情延燒，全球確診病例逾27萬例，死亡人數也已破萬例，導致許多國家進入「鎖國階段」，許多國外留學生也湧現逃命潮，對此資深媒體人鄭弘儀就在節目上透露，有波蘭留學生想包機回台，不過費用至少得上百萬起跳，並非一般人能負擔的起。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》透露有朋友開包機公司，目前手上有4、5台飛機，但礙於處於「鎖國階段」，讓包機難度大大增加，更提出前提還有五大難題卡關，分別是航點迂迴、機師有限定飛行時數、機師在此敏感時刻有意願飛、機師來到台灣要被隔離14天，以及中間溝通程序繁雜，意謂著即便有錢也未必能順利包機。

不過就算以上條件都成立，一趟包機費用非一般人負擔的起，光出發就至少要價1000多萬台幣，而座位只有10個前提下，每個人平均費用就至少要100萬，但在想逃回台灣避難前提下，即便要花掉上百萬當然也要坐上班機，畢竟命比較重要。

(中時電子報)