有專家認為台灣在第一波防堵陸港澳疫情做得不錯，但輕忽第二波歐美防疫。台北市長柯文哲21日指出，醫療專業大家都很清楚，但涉及政治、外交會稍微忌憚，再看1、2天，若這一波撐過去就過關了。

柯文哲今早出席「台北好水探祕」首映會，被問及台灣在防堵陸港澳疫情做得不錯，但輕忽歐美防疫，他表示，醫療專業大家都很清楚，但涉及政治、外交會稍微忌憚，所以為什麼日本辦東京奧運就沒辦法完全用醫療專業思考，我們在停掉伊朗、大陸很決斷，但要停掉英、德，還在想時大使就來談。

他說，決定一個政策不是依照完全民意、專業與個人價值，同樣道理，做國際政策決定，有醫療專業但也有國際政治壓力，沒辦法完全醫療專業去思考，再看1、2天，若這一波撐過去就過關了。

此外，有專家認為台灣新冠肺炎確診個案會達到500例，柯文哲認為，這次危險時，每位留學生、海外台僑想回到安全的家園，北市居家檢疫的人數昨晚有5000人，一下子進來太多，超過應付防疫的容量，所以這幾天忍耐一下，口罩戴上去，這一波撐過去就擋過第二波攻擊，變成大家要加班，撐還可以但就很累。

(中時 )