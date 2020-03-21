位於台南市白河區的六溪香路古道，是國定民俗「東山迎佛祖」的必經路徑，是在地人為了迎送佛祖走出的進香路，後來因路線改道中斷20年，2013年經公部門修復後，成為山友探訪的熱門步道之一，3年前因為崩塌遭封閉，在台南市議員張世賢的爭取下，嘉義林管處去年投入經費修繕，在日前完工，目前重新開放，其中2段木樁陡坡必須以攀岩的方式攀登，相當特別，吸引山友前來體驗。

◎西湖柚花季停辦 賞花健行不喊卡

苗栗縣出現首例新冠肺炎確診病例後，各鄉鎮市公所陸續停辦活動，每年3月中至4月初是柚花盛開的季節，西湖鄉公所連年舉辦「柚花藝術季」，今年受疫情影響，鄉公所與代表會及村長們開會決議停辦活動，不過還是歡迎遊客到柚子山賞花健行。

◎輕鬆遊南投 森呼吸解放身心靈

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光產業，南投縣政府與風景區及觀光遊樂業者拚自救，推出「輕鬆遊南投，身心輕鬆，荷包也輕鬆」優惠專案，4月起整月都有優惠；信義鄉農會青梅製作DIY也每天開3場，還有「來去山上煮一餐─手作蔬食」體驗，吸引遊客上門。

◎奧萬大遊樂區 請兒童免費一遊

兒童節連續假期，奧萬大國家森林遊樂區，與林務局管轄的全國各國家森林遊樂區，同步從4月2日至5日，優待12歲以下兒童免費入園；為守住國旅市場，梨山賓館首度開放4、5、6月入住客人，可提早預訂楓葉季與櫻花季的房間，並加碼贈送福壽山門票。

◎雙腳踩出圖騰 外埔麥田圈超療癒

台中市大雅小麥節今年雖因疫情停辦，但麥迷可別失望！位於外埔的黃金麥田，由20多名義工用雙腳踩踏出圖騰地景，無數個圈圈交織成一幅療癒的麥田圈，令人想躺在麥田與天地融合。台中市農業創生協會表示，踩麥活動將持續至3月底，接下來小麥就要收割了，歡迎大小朋友把握時間親近大自然！

◎逆風而行 阿里山賞櫻人數破萬

受新冠肺炎疫情影響，各地觀光產業變「慘」業！不過，嘉義縣大阿里山區櫻花花況從2月起陸續盛開，加上山區空曠且空氣清新，吸引許多民眾上山賞花，阿里山國家森林遊樂區2月29日入園人數更突破萬人。不過，上山民眾大多選擇自行開車，幾乎看不到遊覽車蹤影，台18線更不時有塞車狀況。

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(中時電子報)