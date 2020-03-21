因應中國新冠肺炎（2019-nCoV）疫情延燒，我國針對具有感染風險的民眾，採取居家隔離、居家檢疫與自主健康管理3類措施，但如果有民眾不知「自主健康管理」規定，以為可以不戴口罩到處趴趴走，可能會被投以異樣眼光遭排斥，進而引發衝突。

就有一對常到高爾夫練習場揮桿的夫妻，幾天前不以為然的對球友說：「我們3/15從日本滑雪回來」。由於日本新冠肺炎目前確診人數直逼千人，已33 人死亡，台灣早已對日本列為旅遊警示國家，19日還升為第三級，這對夫妻說出這句話後，周遭球友難免心驚驚，對兩人「保持距離」。

高球練習場雖在室外，但疫情期間自主健康管理者也應依規定戴口罩。（示意圖／翻攝自洛杉磯天使推特）

依疾管署公布，從「國際旅遊疫情建議等級」第一級與第二級國家返台者，需自主健康管理，期間應盡量避免外出，若需外出應全程配戴外科口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早晚各量體溫一次，詳實記錄體溫及活動史。」

問題是，這對夫妻3月15日自日本滑雪返台時，日本是旅遊警示第二級，依規定需自主健康管理14天，但他們返台後，幾乎天天往高球練習場跑，本來其他球友對夫妻倆已有「戒心」，不料昨天男子擊球時，又沒戴口罩，以致一名女球友對夫妻倆閃的老遠，還告訴其他球友不要靠近他們。

夫妻倆從友人口中得知「被保持距離」，男子不悅跑去跟女球友理論，旁人見狀，上前打圓場，並說明自我健康管理規定，男子才離去繼續擊球，惟男子後來口罩還是戴戴脫脫，讓人看了無言。

(中時電子報)