家位北部28歲林姓女子日前為會網友，一大早就搭車到台中太平，下車後竟迷途在東平路上，好在太平派出所女警巡邏經過發現，林女精神狀況不穩且表達能力欠佳，頻表示要來太平找網友，但卻不願意告知所稱網友資訊，女警耐心安撫並將其帶返派出所，最後透過林女身上的資料通知家屬前來領回，順利助其返家。

太平警分局太平派出警員楊子樺日前下午3點多執行勤查勤務，巡經東平路沿線，發現一女子慌張的在路旁徘徊，經上前關懷發現女子迷路了，惟當時女子不願意向員警透漏相關個人資訊及目的，僅表示從台北到太平來找網友，但是又不願向警方告知所稱該名網友的資訊，以便協助聯繫，當時女警發現她精神狀況不太穩定，回應方式也支吾其詞，只好耐心安撫情緒及帶返派出所內安置，並提供杯水及麵包讓她補充體力，最後並通知家屬前來領回。

林女父親到派出所後並私下表示，女兒有輕微思覺失調症狀，平常狀況尚穩定，但不知道這次會自己跑這麼遠，實在非常驚訝，爾後將會多注意她的狀況，非常感謝警方熱心為民服務。

太平警方表示，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意生活動態，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )