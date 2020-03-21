總統蔡英文日前表示，政府會確保物資穩定供應，呼籲民眾不用搶購物資。對此，有一韓粉表示，他817兒子是投蔡英文，叫他趕快備一些物資，他就把蔡英文說的話給他兒子看，結果他兒子回說政府的話只能參考，他欣喜表示，兒子能體會執政黨的無能了！

疫情擴大引恐慌，蔡英文日前親上火線喊話，未來14天是防疫第二階段關鍵期，政府會確保民生物資穩定供應，並對囤積炒作者祭出重罰。必要時將進一步擴大支出穩定產業。目前還沒發布緊急命令需求，但未來會視情勢發展審慎檢視。

對此，有韓粉在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上表示，「我那個817的兒子昨天上班時傳line叫我趕緊囤糧，我立馬分享了他的英皇呼籲別囤糧的新聞給他看，他卻已讀不回…下班回來問我為何沒去搶購？我冷回他：你不是只聽英皇說的嗎？他後悔的回我：政府說的只能當參考，飯還是要吃啊！我欣喜回應：你終於知道啊！你趕緊去買吧」！

韓粉留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

底下韓粉也紛紛表示，「哇！你家也有817呀」、「真的後悔了嗎」，更有網友認為，「但……也真的是不需要去搶糧食啊~真的沒有那麼缺吧」，該韓粉更直言，「我只是想讓他自己去體會執政黨的無能，為自己錯誤的一票承擔後果」！

(中時電子報)