新冠肺炎疫情蔓延，為避免在臺的失聯移工成為防疫缺口，內政部移民署表示，從20日起推動「擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵在台逾期的外籍人士主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

移民署指出，「擴大自行到案專案」實施期間為期3個月，從4月1日至6月30日，並提前啟動宣導期間從20日就開始適用減免處罰，逾期居留的外籍人士可至各治安機關自行到案，除免予收容外，同時得也免除法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元；專案結束後，移民署將推動完成入出國及《移民法》修法作業，參照其他先進國家作法，加重逾期的相關罰則。

移民署指出，防疫期間移民署將透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，對外來人口的衛教宣導工作，待武漢肺炎疫情和緩後，會重新加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務，呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口，主動投案。

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(中時電子報)