新冠肺炎疫情蔓延全球，許多國家相繼祭出邊境管制與航班限制等措施，外交部宣布，今（21）日前以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境臺灣，且停留期限還沒有逾期的外籍人士，其在臺停留期限，一律自動延長30日。

為防堵境外確診個案移入，外交部日前宣布自19日起，除了持有居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可之外，所有外籍人士一律拒絕入境；有鑑於許多國家已經執行邊境或航班管制，外籍人士可能無法返國，外交部今天宣布，對於已經以免簽證或落地簽證入境的外國人，自動延長在臺停留期限30天，但在臺停留總時間不得超過180天。

各國因應新冠病毒施實防疫管制，19日就發生從台灣前往越南的班機改降落其他機場，並集中由軍方管理檢疫14天；外交部發言人歐江安表示，因越南有大量旅外公民返國，已造成河內內排機場及胡志明市新山一機場檢疫能量過載，因情況緊急，越南政府臨時更改上述國際班機抵達越南後的降落機場。

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(中時電子報)