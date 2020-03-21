根據中央情指揮中心20日公布，雲林縣新增1例境外移入新冠肺炎確診案例，全縣共3例。（周麗蘭攝）

根據中央情指揮中心公布數據，雲林縣新增1例有西班牙旅遊史的新冠肺炎確診案例，全縣共3例確診。縣長張麗善要求全縣公署不論員工或洽公民眾，都必須嚴格執行量體溫、噴酒精，不能有漏網之魚。

雲林縣第三例境外移入案例是到葡萄牙、西班牙旅遊，3月9日回國，14日出現喉嚨痛症狀，16日就診時，醫院以她有旅遊史及症狀即列為疑似案例，直接收治在負壓隔離病房，昨（20日）確診。

縣長張麗善表示，該員病毒量可能不高，第一次、第二次採檢陰性，第三次採檢呈現陽性。

衛生局長曾春美表示，本案在確診前，其親密接觸的人、工作同仁都已經進行居家檢疫。

本案工作地點長官表示，該員從歐洲回國後建議她先不要上班，雖她後來曾上班幾天，但都有自主隔離與戴口罩上班，接觸的人也不多。目前全辦公室都戴口罩上班。

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張麗善表示，雲林縣有三例境外移入病例，只要人群聚集處的公署未來要徹底執行量體溫，不論是洽公民眾或員工都不能疏漏。

雲林縣目前有3例境外移入確診案例，前2例是參加奧捷旅遊團，目前都在醫院負壓隔離及治療。

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(中時 )