金門警光會館做為當地「新冠肺炎」定點檢疫收容處所，引起一些民眾不安和疑慮。（李金生攝）

縣府說明，在接管完成前，先在汙水處理設施（化糞池）放流溝渠的2處沉砂池，加設臨時消毒池，以利加氯消毒作業。（李金生攝）

金門警光會館做為當地「新冠肺炎」定點檢疫收容處所，引起一些民眾不安和疑慮。縣府強調會做好汙水和垃圾處理，請鄉親不要擔心。工務處副處長黃儒新特別說明，該處所的汙水接管已納入相關汙水工程，並排入優先辦理項目，預計工期約需90天。

接獲民眾反映的縣議員李應文昨偕縣環保局長楊建立、縣衛生局代理局長李金治和工務處副處長黃儒新等人赴警光會館勘查，了解該處檢疫處所的汙水排放及垃圾清運現況。

針對民眾關心汙水排放部分，黃儒新表示，該處所汙水接管已納入相關汙水工程優先辦理，預計工期約90天。在接管完成前，先在汙水處理設施（化糞池）放流溝渠的2處沉砂池，加設臨時消毒池，以利加氯消毒作業。

縣府說明，水廠已於3月9日完成後端消毒設施，並額外增設化糞池（1噸）1處，可提供3道投藥程序，確保符合環保署之「因應流感大流行防疫水汙染管制作業程序」規範，維持餘氯濃度達0.5至1毫克／升的標準。作業方式是由水廠提供處所管理員定時投藥，如使用90％氯錠，每1公噸汙水每天氯錠用量為20公克，並確保接觸時間不得少於30分鐘。

楊建立局長也表示，針對縣內居家檢疫、居家隔離及入住定點檢疫處所民眾產生的垃圾，均委由清除機構上門收集。這些有疑慮的垃圾經消毒後集中送台灣感染性廢棄物焚化爐焚化處理，與一般家戶產生垃圾分流作業，除便利隔離者丟棄垃圾外，也可確保清潔隊員工作安全。

(中時 )