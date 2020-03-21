行政院副院長陳其邁今在臉書指出，口罩實名制2.0首輪，因網路預購人數低於口罩產能，因此免抽籤，直接線上付費、獲通知後，3月26日至4月1日即可到超商領取口罩。陳其邁提醒民眾，首輪付款期限至今晚8時截止，3月25日將開放預購第二輪，預購後4月2日領取。

陳其邁表示，口罩產能衝衝衝，加上口罩實名制2.0首輪網路預購人數低於口罩產能，因此不用抽籤，只要完成付款並收到通知，3月26日至4月1日就可以到超商領取口罩。

口罩實名制2.0今晚8時繳費截止，無論APP、網路預購，都是透過eMask口罩平台，可以網路銀行、信用卡及ATM轉帳3種方式付款（APP僅限ATM轉帳方式），已經繳費完成者，22日系統將通知民眾至指定超商取貨。

口罩實名制2.0第二輪預購，預計將在3月25日開始，預購後4月2日領取。此外，13歲至16歲青少年，已可視自身需求選買每7天3片成人口罩或5片兒童口罩。

(中時 )