國內新冠肺炎疫情持續升溫，民生通路也湧入大量搶購人潮。值此防疫高峰時刻，傳出超市龍頭全聯福利中心發放防疫津貼給員工，讓員工紛紛上網分享「好感動！」對此，全聯20日證實，董事長林敏雄為感謝並體恤員工防疫期間的辛勞，特別發放「防疫慰勞金」給全公司2萬名員工，每人發半個月的薪資，創國內民生通路此次發放防疫慰勞金的首例！

全聯表示，這次公司首度發放「防疫慰勞金」給全體員工，是以2月份的薪資作為計算基礎，每人發放0.5個月月薪，無論正職、兼職員工都有，從第一線營業門市、生鮮及蔬果處理廠、物流倉儲到公司總部及保全人員等，全都雨露均霑。

據悉，該筆防疫慰勞金已於19日發放，當晚就有員工在網路上分享，本來上班時累得半死，下班意外看到防疫獎金，當下「真的感動到快哭出來」；還有人說，雖然自己只是PT（兼職員工），但收到防疫津貼有「滿滿的無限感動」。

事實上，自新冠肺炎疫情延燒以來，各行各業都忙於防疫，甚至祭出流血促銷戰大力搶客，期藉此穩住業績。不過，全聯作為國內最大的民生通路業，即使面對搶購人潮，全聯反倒多次呼籲民眾毋須過度恐慌囤貨，並強調將朝「平穩物價、安定供給」的方向，維持價格及貨源的穩定，盡可能讓消費者都買到所需。

而對內，據了解，從農曆春節檔期以來，全聯門市就處於來客相對高峰，加上年後疫情延燒，除了後勤人員忙碌，門市第一線人員更是每天面對眾多顧客的詢問、處理各種大小問題，自身也面臨高度的防疫壓力，加上近期民生物資被瘋搶，工作負荷也相對加重。全聯內部就形容，現在的工作量就相當於中元檔期，但卻是平日的人力。

據悉，全聯董事長林敏雄了解此一情況後，為體恤員工的辛勞，跟高階主管商討後決定即刻發放「防疫慰勞金」給全體員工，感謝同仁的努力與付出，讓員工們覺得揪甘心！全聯並強調，目前倉庫貨量相對充足，公司也持續跟廠商訂貨，並拉高物流配送頻率，將全力滿足消費者需求，也再次呼籲民眾不要恐慌囤貨。

(工商 )