洋基隊強打「法官」賈吉（Aaron Judge）從春訓就有找不出原因的怪傷痛，多次檢查後才找到右邊第一條肋骨骨折，賈吉經過電腦斷層掃描檢查後，向媒體公布結果，還自爆曾經因此導致氣胸，幸好現在已康復，肋骨骨折也有輕微好轉。

洋基隊從來沒有透露過賈吉有氣胸症狀，只說肋骨骨折是他近期在肩部、胸骨區感到不適的原因，賈吉告訴《ESPN》的記者，「已經完全沒有氣胸症狀了，這真是好事。骨頭也正恢復到原本的模樣。」

不過由於新冠肺炎疫情導致賽季大延期，賈吉可能不開刀也有足夠的時間等傷勢自然痊癒，「這也是有可能的，我認為不要急著在某個確定的時間趕著回到場上比較好。」

賈吉曾說他猜受傷主因是去年9月對上天使的比賽中，他擔任外野手有一次撲接球，從胸口聽到「啪啪」的聲音，可能在當時就受傷了。

幾周後賈吉將再度進行檢查來看復原狀況，假如掃描顯示持續癒合，洋基將同意他進行打擊和傳接球訓練，這幾天他只做一些防守練習，但從沒丟過球。這段期間他仍在坦帕的春訓基地與少數的洋基隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）、拉梅修（DJ LeMahieu）、韋德（Tyler Wade）等隊友進行一些輕度訓練，將體能保持在一定狀態。

(中時 )